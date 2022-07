L'ex attaccante della Juve, Christian Vieri, ha rialsciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di quella che sarà la nuova rosa dei bianconeri per la prossima stagione.



'Il compagno di cui aveva bisogno Vlahovic? Eh no. Vlahovic a Firenze non aveva bisogno di nessuno: faceva un gol a partita. Poi va alla Juve e gli servono tizio, caio e sempronio? No, gli serve che si giochi a calcio. Se prendi Di Maria e giochi come l’anno scorso, cosa cambia? Si vedrà qualche assist in più perché l’argentino ha la qualità per inventare; vincerai qualche partita in più perché Chiesa, Di Maria e Vlahovic sono forti. Però non basta: giocare meglio a calcio no'.