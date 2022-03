Dopo i risultati maturati nell'ultimo turno di campionato, ora la distanza in classifica tra Juve e Inter si è ridotta ad un solo punticino, tenendo sempre in considerazione la gara che i nerazzurri dovranno recuperare, oltre allo scontro diretto in programma il 3 aprile all'Allianz Stadium. Sulla situazione attuale dei nerazzurri è intervenuto anche l'ex giocatore bianconero Paolo Di Canio che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.



'L'Inter è svuotata, ha paura. I giocatori si nascondono. Se l'Inter vince il recupero va a -3, tutto può succedere per carità. Ma da come ho visto il Milan e ho visto il Napoli, non credo proprio che l'Inter possa rientrare'.