In un'intervista rilasciata ai microfoni di Tutti i Convocati, l'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha parlato anche dell'eventuale cessione di De Ligt.'DeLigt è un giocatore importante, di lungo termine, ma davanti a situazioni come questa...A 100 milioni si vendono tutti. Però secondo me la Juve ha deciso di cambiare parecchio per creare un clima diverso da quello pessimista degli ultimi periodi'.