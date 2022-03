L'ex terzino della Juventus Dani Alves ha parlato ai microfoni di ESPN. Parlando di Lionel Messi e del suo trasferimento estivo al Paris Saint Germain. Queste le sue parole:



MESSI - "Quando è felice, le persone rimangono affascinate dal suo gioco. Per me, Messi al Psg è inappropriato. Penso che Leo a Barcellona fosse nel posto migliore per fare ciò che ama. Mi chiedeva sempre: ‘dove puoi trovare un posto migliore che a Barcellona?’ Ed io stesso ero convinto che non ci fosse posto migliore del Barça".



ADDIO - "Quando si è scoperto che Messi se ne stava andando, gli ho inviato lo stesso messaggio che aveva mandato lui a me. Messi è stato costretto ad andarsene non so per quale motivo, ma spero che possa tornare. Ma non sono sicuro che questo sia possibile. Ma se torna, allora voglio essere qui anche io, per godere un po’ di più di lui. Tutte le persone che lasciano il Barcellona in seguito se ne pentono. C’è chi lo nega, ma tutti si pentono quando se ne vanno da qui".