L'ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è stato intervistato dal Corriere Torino dove ha parlato della Juventus di oggi e della sua esperienza in bianconero: "Mi manca anche la Juve: la considero la squadra più forte del mondo. Nel 2006 è scesa in B, si è rialzata e quando è arrivato Conte è cambiato tutto. È un vincente. Antonio ha portato ciò che mancava dopo Ranieri che è stato esonerato troppo in fretta. A Zaccheroni è successa la stessa cosa. Nella mia Juve c’era poca pazienza".

PIRLO - "Un grande, sempre coi piedi per terra, un genio. Oggi la Juve avrebbe bisogno di un Pirlo in mezzo al campo, uno che sappia gestire la partita e aiutare gli attaccanti. Ci sono i mezzi per fare bene, ma serve tempo. La Juve è fatta per vincere di nuovo".