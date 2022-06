In un'intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex calciatore della Juve Fabrizio Cammarata, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il mercato che stanno effettuando i bianconeri, soffermandosi anche sulla posizione del Cholito Simeone.



'Giocare alla Juve non è facile per nessuno, quella maglia pesa. Però hanno tanti impegni e può essere un buon ricambio per Vlahovic. Pogba? E' un giocatore adatto per il gioco di Allegri, a centrocampo si inserisce bene anche in zona gol, fisicamente è forte potrebbe dunque essere un bell'acquisto. Tra l'altro vorrà rifarsi dopo annata non esaltante'.