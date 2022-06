In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Juve Vladimir Jugovic, ha parlato anche di Filip Kostic, una delle priorità del mercato di Madama.



'Kostic è un esterno in grado di giocare in tutte le posizioni a sinistra. Il suo calcio è un po’ lineare, ma affidabile. Ha grande corsa e un piede mancino micidiale. Il suo forte sono i cross dalla fascia e, arrivasse alla Juve, soprattutto Vlahovic potrebbe giovarsi dei suoi assist. E’ stato il miglior giocatore di tutta l’Europa League. Ci ha messo più tempo, forse anche perché non è arrivato in Italia: gli sarebbe servito per maturare prima tatticamente'.