In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha fatto il punto sul mercato, dando anche un piccolo 'consiglio' al Milan.



'Sono curioso di vedere cosa farà il Milan sul mercato per l’esterno destro d’attacco e il trequartista. Due ruoli che se ben occupati potrebbero fargli aprire un ciclo vincente. Se fossi un dirigente farei di tutto per prendere Dybala. Il giocatore che manca ai rossoneri per caratteristiche. E sulla destra Berardi o Zaniolo'.