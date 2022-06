L'ex giocatore della Juve, Antonio Cabrini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha svelato quelli che, a detta sua sono i requisiti per vestire la maglia della Vecchia Signora.



'Zaniolo è uno dei giovani col maggior potenziale del calcio italiano. Se la Juve lo vuole e ammesso che la Roma lo voglia vendere, deve capire se avrà i tre requisiti fondamentali per giocare in bianconero: testa, cuore e piede. Senza quelli, nella Juve fai fatica'.