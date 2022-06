In un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore di Juve e Napoli, Fabio Cannavaro, ha parlato anche della situazione legata a Koulibaly, ancora alle prese con il rinnovo del contratto.



‘Kalidou è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato sostituirli. Capisco anche De Laurentiis che deve far quadrare i conti e non è semplice. Ma a volte per cercare di risparmiare, rischi anche di spendere di più’.