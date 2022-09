In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, l'ex giocatore della Juve, Sergio Brio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul delicato momento che sta vivendo la Vecchia Signora.'Qualche giocatore pecca in personalità: un campione, per essere completo, deve possedere tecnica, testa e grinta, invece alla Juventus c’è gente che, di fronte ai fischi dei tifosi, va in affanno e ha persino paura di passare la palla. Anche la mia Juve ha vissuto momenti difficili, giocavamo con le camoniette della polizia a bordo campo per via delle contestazioni, ma tiravamo fuori gli attributi'.