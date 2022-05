L'ex centrocampista di Juve e Milan, Antonio Nocerino, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del mercato e degli obiettivi a centrocampo della Vecchia Signora.



'Sono entrambi fortissimi. La Juve necessita di giocatori box to box e che sappiano fare gol, oltre ad alzare il baricentro della squadra. Se dovessi scegliere uno dei due, sceglierei chi mi da più garanzie di partite all’anno perché devi anche guardare quello. Io prenderei ad occhi chiusi entrambi, per Pogba vale lo stesso discorso che ho fatto per Dybala, quando non stai bene è tutto negativo, ma se ti trovi in un ambiente in cui la testa sta bene allora rinasci e credo che alla Juve lo possa fare tranquillamente’.