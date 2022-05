In un'intervista concessa ai microfoni di Radio 24, l'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha commentato la stagione appena conclusa dai bianconeri e di quello di cui avrebbe bisogno Madama per migliorarsi ulteriormente.



'Alla Juve serve un capobranco a centrocampo, anche per il tipo di gioco che vuole fare Allegri. Di capo popolo è rimasto solo Bonucci che però qualche partita la salta, Vlahovic è bravo, ma è giovanissimo. Ci vogliono 3-4 grandissimi giocatori'.