Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juve Massimo Mauro ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione dei bianconeri.'Se io fossi nei panni dei giocatori della Juventus, non avrei questo tipo di difficoltà mentale. I problemi sono seri, per carità, ma non sono della squadra. Anzi, il gruppo ha l’opportunità di ricompattarsi ancora di più, è un motivo per essere giustamente incazzati e tirare fuori finalmente una prestazione al cento per cento, tirare fuori grinta e determinazione, che sono marchi di fabbrica storici della Juventus. E che è ciò che è mancato in questo gruppo'.