Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex allenatore della Juve Gigi Delneri ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la ripresa del campionato a gennaio.'Sicuramente bisogna risolvere alcuni problemi, in primis la delusione per l'uscita in quel modo dalla Champions League. Mancavano equilibrio e risorse: Pogba mai a disposizione, Di Maria a mezzo servizio. Allegri ha dovuto fare di necessità virtù. I giovani hanno dato una spinta importante, Kean si è ritrovato, andando in gol in modo continuo. Così sono stati risolti anche i problemi a livello emotivo. La solidità della difesa aumenta l'autostima. A gennaio vedremo una Juve molto più convincente'.