Intervistato dalla Bild, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter, Lotharha parlato del possibile acquisto del difensore della Juventus, Matthijsda parte del club bavarese: “Mi chiedo da dove provengano così tanti soldi all'improvviso. Fino a poco tempo si diceva che ci fossero state meno entrate televisive a causa della pandemia. Ecco perché non si è raggiunto un accordo per rinnovare con Lewandowski e la situazione di Gnabry non è chiara. Poi arriva Mané per 41 milioni di euro, Laimer deve venire per 20 o 30 milioni e adesso De Ligt per 60, 70 o anche 80 milioni".