Normalmente siamo abituati a sentire le opinioni di Beppe Bergomi, ex bandiera nerazzurra, negli studi di Sky Sport. Stavolta vi documentiamo le parole di Bergomi provenienti dalle frequenze di Radio Kiss Kiss a proposito della lotta scudetto: "L’Inter adesso ha un bel vantaggio sulle inseguitrici, ma finché non si recupererà la sfida tra Juventus e Napoli, un giudizio non lo riesco a dare. La strada è ancora lunga, ma i segnali che arrivano da certe vittorie sono determinanti. Lukaku domina parecchio in serie A: gioca per la squadra".