L'ex bandiera della Roma, Antonio Tempestilli, ha parlato a TMW dell'ipotesi Szczesny per i giallorossi: "Mi è piaciuto sempre Szczesny che era da noi. Se è in uscita dalla Juve e con un contratto a condizioni giuste lo riprenderei, è da tenere in considerazione. Non punterei su giocatori troppo anziani, se ricostruisci è bene ripartire dai giovani". Attenzione anche a Dzeko, in ottica Juve: "Dipende dal giocatore e dalla società. Tenendo Dzeko sai che lui deve giocare altrimenti può essere un problema. Devi parlar chiaro col giocatore. Se prendi Vlahovic o Belotti o Icardi, in partenza giocano loro e Dzeko inizia dalla panchina".