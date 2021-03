L'ex calciatore dell'Inter Eder ha raccontato a Oriental Sport Daily la sua esperienza da calciatore nell'ultimo periodo di vita del club di proprietà del gruppo Suning, lo Jiangsu: "Suning non vuole più investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a dipendenti e calciatori, ci hanno lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di andare in altri club Abbiamo fatto un'impresa per Suning Group ma non abbiamo ricevuto il trattamento che avremmo meritato. Siamo stati chiusi in un hotel per mesi. Il direttore generale si è dimostrato un bugiardo, non ha mai rispettato quanto promesso".