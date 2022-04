L'ex attaccante Jeda è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, dicendo la sua anche sul momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "Il Bologna a Torino meritava tranquillamente la vittoria. Penso che i tweet di Lapo Elkann fossero rivolti proprio ad Allegri, perchè ovviamente se richiami un allenatore dandogli un ingaggio importante non puoi certo mandarlo via. Secondo me cercheranno di sistemare la squadra e dall'anno prossimo si proverà a ripartire per tornare a lottare per lo Scudetto. Bisogna però cambiare qualcosa, perché la squadra vista contro il Bologna non mi ha impressionato, era in grande difficoltà".