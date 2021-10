Radu Dragusin sta facendo parlare di sé nel calcio rumeno per il rifiuto di rispondere alla convocazione con la Romania Under 21, dovuto a una possibile naturalizzazione italiana. Questo il commento a Digisport dell'ex attaccante del suo Paese Marius Niculae: "Non ho parlato con Dragusin, ma solo Mihai Stoichita ha parlato con il ct dell’Under 21 Bratu.Dal mio punto di vista ha sbagliato, ma probabilmente è stato anche influenzato e non voglio fare un nome.La nazionale resta la nazionale.Ho sempre risposto alla chiamata della Romania solo per il piacere di esserci."