L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio Mattino, dove ha parlato anche della situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo.'Io non ho certezze che la Juventus voglia prendere davvero Zaniolo, potrebbe anche rimanere. Ma se decide di prenderlo, può farlo anche a gennaio. Io non capisco in che direzione vogliano andare: se vendi Zaniolo, ne devi prendere uno che è molto forte, una garanzia, devi alzare il livello. Berardi non va bene perché è un esterno, Zaha non lo so giudicare'.