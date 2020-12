L'ex attaccante di Atalanta ed Empoli, oggi allenatore, Luca Saudati, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per fare una panoramica sulle trattative di mercato in Serie A legate agli attaccanti: "Non credo che Llorente sia quello che serve in questo momento alla Juventus. Il Milan ha stupito ma penso che una lunga assenza di Ibrahimovic possa farsi sentire, servirebbe un rinforzo. Pellé ha grandi qualità fisiche, non farebbe fatica ad ambientarsi in Serie A. Scamacca deve ancora dimostrare tanto e il Genoa può essere la squadra giusta".