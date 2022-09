In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul ruolo di Arek Milik, facendo una similitudine con Mario Mandzukic.'I cambi e le modifiche alla formazione iniziale sono stati complessivamente positivi, anche se non ho capito la sostituzione Milik-Locatelli. Una squadra sicuramente più presentabile rispetto alla partita precedente, ma non raggiunge la sufficienza. Un’indicazione positiva per il futuro può essere Milik utilizzato alla Mandzukic, viste le sue caratteristiche fisichi'.