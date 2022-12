L’ex attaccante di Roma e Torino Ciccio Graziani ha rilasciato un’ampia intervista ai microfoni di QS, dove ha fatto un confronto tra Killian Mbappè e Ronaldo il Fenomeno.‘Sono due campioni assoluti, ma diversi. In comune hanno l’unico punto debole, il colpo di testa. Messi è più determinante per la sua squadra, perché tutto passa da lui. Mbappé è il prototipo del calciatore moderno: mi ricorda Ronaldo il fenomeno, anche se lui fatica in mezzo mentre Ronaldo aveva più problemi da esterno’.