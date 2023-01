Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Lazio Bernardo Corradi ha analizzato anche il momento della Juve.'Nove partite fa la Juve era in grandissima difficoltà di gioco, aveva infortunati e non faceva punti. Poi ha fatto otto vittorie di fila e non si può buttare via tutto, per di più pensando a cosa ha vissuto durante la sosta e sta affrontando tuttora la società'.