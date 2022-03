L'ex attaccante del Cagliari Jeda ai microfoni di Eleven Sports ha elogiato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:



JEDA - "Allegri non guarda in faccia a nessuno, giovani o vecchi, fa giocare chi merita. È l'allenatore giusto per far crescere i giovani. Sono convinto sia un allenatore di alto livello e non per niente la Juve l'ha ripreso."