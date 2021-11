Alessandro, ex attaccante dell'Italia, ha parlato a Tuttosport sottolineando: "Sono convinto che a marzo saremo pronti sotto tutti i punti di vista e riusciremo a staccare il biglietto per il Qatar. Questa Nazionale possiede valori tecnici importanti e il carattere giusto per rimettere a posto le cose.- Beh, io sono stato un buon attaccante ma la concorrenza, ai miei tempi era tanta. Ho avuto la fortuna di militare sempre in grandi squadre, dal 1977 al 1989 ho giocato nell’Inter e nella Juve. Poi ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale del 1982. Insieme con me c’erano grandissimi giocatori. L’altro ieri sera, a Belfast, ma anche nelle precedenti partite, sono mancati i gol. Ma attenzione a criticare questa Italia.- Il nostro ct ha fatto di tutto per risolvere il problema del gol. Ha ruotato tutti gli elementi disposizione, ha giocato col falso nueve, ha alzato gli esterni, ha creato un gioco con inserimenti dei centrocampisti, insomma, ha provato di tutto. Scamacca non è ancora pronto, Raspadori non è centravanti, meglio come esterno, forse il solo Kean, se cresce ancora un pochino, può essere l’uomo giusto. Tutti questi, però, non hanno continuità. E quindi il compito di Mancini, in questi mesi che mancano agli spareggi, sarà quello di individuare un attaccante in grado di rispondere alle esigenze della squadra. E soprattutto che faccia qualche gol. Lucca? E’ ancora un ragazzo, attenzione a non bruciarlo prima ancora di vederlo stabilmente in A".