In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sportialia, l'ex attaccante di Roma e Torino, Alessio Cerci, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Paulo Dybala che, sembra essere ad un passo dall'Inter ma che è corteggiato allo stesso tempo da Roma e Milan.



'Nel calcio tocca al giocatore decidere, la Roma era la squadra giusta per lui. Sarebbe stato un protagonista assoluto, avrebbe avuto le chiavi dell'attacco. E i giallorossi avrebbero potuto fare uno step in più, ma sembra che Dybala abbia scelto un'altra destinazione'.