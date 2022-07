L'ex attaccante della nostra Serie A, Josè Altafini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell'agenzia AGI, dove ha parlato anche dell'interesse del Napoli per Paulo Dybala.'Dybala accenderebbe il fuoco di Napoli, sarebbe un idolo. Dal Palermo alla Juve non ha fatto grandissimi progressi, è un buon giocatore che puo' anche fare grandi cose in una buona squadra. E poi il Napoli è in Champions, fa gola'.