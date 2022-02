L'ex attaccante della Serie A, Davide Moscardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino', condotta da Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto, l'ex giocatore della Roma. Queste le sue dichiarazioni sull'arrivo di Vlahovic alla Juve.



'​Beh sicuramente la Juve ora deve puntare a degli obiettivi maggiori rispetto a quelli che si era prefissata. Vlahovic sta facendo grandi cose, è mancino come me, quindi sono di parte. Ha tutto per guadagnare posizioni e puntare a qualcosa di importante anche se non sarà facile. Questo colpo potrebbe spingere le altre squadre a fare meglio'.