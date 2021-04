Il Ravenna (serie C) comunica che in seguito all'accettazione della proposta formulata dalla Procura Nazionale Antidoping, da parte del calciatore Benjamin Mokulu, lo stesso è stato squalificato per un anno.



La decorrenza della sanzione è stata stabilita alla data del prelievo che aveva riscontrato la presenza della sostanza dopante (18 febbraio 2021) e terminerà il 17 febbraio 2022.



L'attaccante classe 1989 (ex Juventus Under 23) nel controllo eseguito era risultato positivo al Clostebol Metabolita, sostanza presente in una pomata di libera vendita in farmacia che l'atleta aveva assunto senza avere informato la società.