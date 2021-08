Con la possibile partenza di, che potrebbe lasciare Firenze in caso di rilancio da parte di Atletico Madrid o Tottenham, la Fiorentina si starebbe guardando intorno per non farsi trovare impreparata. L'obiettivo dei viola, a pochi giorni dalla fine del mercato, è quello di bloccare un degno sostituto dell'attaccante serbo: stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Daniele Pradé avrebbe avviato i contatti con gli agenti di, ex attaccante della Juventus, attualmente all'Everton. I Toffees valutano il cartellino del classe 2000 circa 30 milioni di euro, e la Fiorentina potrebbe così investire parte del ricavato da Vlahovic per riportare in Italia l'ex attaccante bianconero.