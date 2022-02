Nell'anticipo delle 12:30, la Fiorentina di Italiano è riuscita a portare a casa i 3 punti contro l'Atalanta di Gasoerini battendola per 1-0. A decidere l'incontro è stato per l'ennesima volta Piatek che, ha trovato la sua quinta rete in 6 gare disputate con la maglia viola. Al termine del match, l'attaccante polacco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.



'L'Italia mi è mancata tantissimo, qui sto bene. La squadra funziona bene, c'è qualità, è tutto facile per me. Bisogna lavorare di più con i movimenti in attacco ma so che posso fare molto meglio di quanto abbia già fatto'.