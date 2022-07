L'ex attaccante Sandro Wagner, ha commentato la cessione di De Ligt da parte della Juve.'Ha senso prendere De Ligt per 70 milioni di euro se prima avevi Niklas Süle? La valutazione non è stata positiva quando l’ho chiesto ai miei amici di serie A. Nessuno era triste. A quanto pare non ha giocato bene alla Juve. Penso che a Torino quasi nessuno pianga per De Ligt, anche se da fuori è difficile capire perché non sia andata così bene lì'.