Aldo Serena, a Tuttosport, ha parlato di Haaland. "Lo conosco bene, ha 19 anni ma è una forza della natura - le sue parole -. Chi mi ricorda? Vieri. Ha fisicità, possente ed è dinamico. Spavaldo, non si perde d'animo ed è rapido per la sua mole. Calcio potente e conclusioni al volo in cui eccelle. Fa gol, tantissimi gol. Boksic era potente, ma di solito non segnava tanto. Ravanelli? Amava svariare su tutto il fronte d'attacco. Haaland è robocop, terminale pazzesco per come sa spostare gli avversari, mantenere la lucidità sotto porta. Paratici fa bene a insistere, è uno che fa la differenza. Concorrenza ricca, ma ne vale la pena".