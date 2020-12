L'ex calciatore e allenatore dell'Atalanta, Fabio Gallo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della partita di questa sera tra la Dea e la Juventus: "Sarà una partita da piani alti. Affrontare la Dea non è semplice ma i bianconeri sono in ripresa. Nessuna delle due squadre vuole perdere punti. Una partita di cartello dove nessuno può sbagliare. Caso Gomez? Penso che l'unica soluzione possa essere quella di separarsi. Il calciatore deve sottostare ai dettami del mister, la situazione è complicata perché sono due bandiere".