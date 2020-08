L'ex arbitro Gianluca Rocchi racconta l'emozione per il tributo riservatogli dai giocatori di Juve e Roma dopo la sua ultima partita arbitrata: "Ringrazio Juve e Roma che mi hanno fatto vivere un momento triste in un bel modo - racconta Rocchi a Sky Sport - In particolare voglio ringraziare i giocatori, i primi ad essere in contatto con noi arbitri. Quel tributo dopo la partita è una delle cose che mi porterò per sempre con me. Mi piacerebbe che l'arbitro venisse considerato parte del gioco all'interno di una gara, invece viene visto ancora come una figura esterna. Quella sera io mi sono sentito una parte "vera" del match, grazie a quello che mi avevano riservato. Per questo mi sento di ringraziarli ancora. Messaggi? Me ne sono arrivati tanti: dall'arbitro di periferia con il quale sono cresciuto ad altri che neanche conoscevo, fino ai vertici arbitrali e anche il presidente Malagò".