L'ex arbitro Tiziano Pieri è stato ospite di 90Minuto sui canali Rai ed ha analizzato gli eventi di Empoli-Juventus di ieri. Queste le sue parole:



ZURKOWSKI-RABIOT- "A primo impatto sembra calcio di rigore, ma dalle immagini si vede che Zurkowski va a cercare il contatto. Giusto non assegnare il calcio di rigore".



LA MANTIA-DE LIGT- "Lascia qualche dubbio: de Ligt controlla male il pallone e nel tentativo di spazzare il pallone calcia la gamba di La Mantia. Il VAR non può intervenire perché l'arbitro ha valutato che non era un fallo da rigore".