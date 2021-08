L’ex arbitro"Il rigore per l’Udinese è evidente. Szczesny commette un errore e poi atterra Arslan, toccato in modo netto dal portiere. Poco dopo il Deulofeu-Danilo in area. Lo spagnolo accentua molto, ma il Var aiuta Pezzuto segnalando un fuorigioco di partenza a inizio azione che ferma così tutte le polemiche. Il Var salva poi il collaboratore di Pezzuto sul gol del 2-2 inizialmente annullato all’Udinese per fuorigioco inesistente e nel finale quando scova il fuorigioco millimetrico di Ronaldo. È bene chiarire che un fuorigioco di mezzo centimetro o di dieci metri è uguale».