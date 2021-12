L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, intervistato da calciomercato.com, ha commentato l'arbitraggio di Orsato in Bologna-Juventus:"Bologna-Juventus 0-2Orsato (Var: Banti) 6,5"Sul vantaggio bianconero c'è stato un lieve contatto tra McKennie e Svanberg, giusto lasciare correre. Buona direzione per Orsato, sempre in grande tranquillità".