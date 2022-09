Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'ex arbitro della Serie A, Gianluca Paparesta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sugli episodi avvenuti nella sfida di domenica sera tra Juve e Salernitana.'L'errore di Juventus-Salernitana non mette in dubbio la credibilità del Var. L'errore umano fa parte del gioco, anche in questi casi. La situazione è sfuggita per mille motivazioni, che poi andranno approfondite e discusse nelle sedi opportune. Perché è chiaro che vadano prese anche delle contromisure per quello che è successo'.