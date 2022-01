Il commento dell'ex arbitro Massimo Chiesa a calciomercato.com sull'arbitraggio di Di Bello a Milan-Juve:



Milan-Juventus 0-0

Di Bello (Var: Di Paolo) 6,5

"Ha arbitrato una gran bella partita, scegliendo correttamente di non assegnare il rigore a Calabria per l'intervento di Alex Sandro perché si toccano appena; e non c'era neanche il penalty per l'intervento di Messias su Morata".