Non si spengono le polemiche per la rete realizzata da Adrien Rabiot contro la Sampdoria, dove il francese sembra aver stoppato il pallone con la mano prima di concludere in porta. Su questo episodio è intervenuto anche l'ex arbitro della Serie A Graziano Cesari, il quale ha parlato così negli studi di Pressing.'l giocatore guarda poi prima l’assistente e poi si ferma. Questo è un gol irregolare. O alla sala VAR non hanno visto tutte le immagini oppure potrebbero aver deciso loro per il direttore di gara ma mi chiedo perché non si sia richiamato l’arbitro al VAR per prendere una decisione più saggia? Lui non può vedere in quella situazione'.