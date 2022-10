Intervenuto negli studi di 90° Minuto, l'ex arbitro della Serie A Pieri ha commentato l'ammonizione rimediata da Miretti che, ha generato le proteste dei giocatori leccesi per un mancato rosso.'La proteste delle Lecce è per una mancata espulsione su Miretti ai danni della Juventus. L’entrata non è bella, ma sono d’accordo col Var che non richiama l’arbitro perché Miretti ritrae la gamba. Al 92′ invece ci sono tutti i parametri per richiamare l’arbitro: Di Francesco su Iling-Junior è da espulsione'.