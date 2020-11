Arbitro di Serie A dal 2005 al 2008, avvocato e autorità sul web per quanto riguarda il commento dei principali casi da moviola del calcio italiano, Luca Marelli ha pubblicato oggi un video sul suo canale Youtube dal titolo ​Quel che non quadra nelle dichiarazioni di Rizzoli a Sky ieri sera. Ecco le sue considerazioni: "Nicola Rizzoli ha detto che l'episodio del rigore non dato a Perisic in Inter-Parma era da on field review. Posso essere anche d'accordo, ma allora ci dev'essere una linea comune. Perché allora sull'episodio di Bernardeschi col Verona non c'è stata la on field review? Su questo Rizzoli è andato in confusione. I due episodi sono diversi come dinamica ma concettualmente identici: si tratta di due trattenute e non conta nulla la disponibilità del pallone, conta solo che l'intervento del difensore sia regolare o irregolare. I rigori quindi ci sono tutti e due, ma perché c'è questa differente interpretazione in chiave Var? Perché su Perisic ci doveva essere on field review mentre su Bernardeschi era 'interpretazione di campo'? Qua Rizzoli mi lascia perplesso. Non mi hanno convinto tutti i discorsi su braccia, mica braccia, trattenute sopra le spalle etc etc. Queste dichiarazioni di Rizzoli potrebbero essere molto pericolose perché sottolineano differenze su episodi molto simili."

SU MAROTTA E IL RUOLO DI ROCCHI - "Sappiamo da due mesi che Rocchi è stato incaricato dalla Figc di affidargli un nuovo incarico comunicativo, a mio parere fondamentale, di veicolare il regolamento e le linee interpretative alle società. Rocchi si è già recato presso alcuni club, Rizzoli lo ha confermato. È molto strano che Beppe Marotta non ne sappia nulla: probabilmente c'è un problema di comunicazione internamente all'Inter. O almeno spero che sia così."