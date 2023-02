Attraverso il suo profilo di Tik Tok, l'ex arbitro italiano Pierpaolo Calvarese ha esperesso il suo pensiero riguardo l'episodio avvenuto nell'ultimo minuto della sfida tra Juve e Nantes.'Per me questo è sempre calcio di rigore. Il braccio del difensore del Nantes è geometricamente più alto delle spalle e quindi sempre punibile, al di là o meno della volontarietà. Bremer non commette mai fallo su Centonze: salta prima e molto più in alto del difensore avversario. Lui, infatti, non protesta. L’errore vero è infatti del VAR: ancora non ho capito se ha richiamato l’arbitro per assegnare rigore o il fallo'.