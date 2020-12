L'ex arbitro Graziano Cesari è stato intervistato da Il Corriere dello Sport dove ha parlato della classe arbitrale e del problema della sudditanza: "La formazione degli arbitri è insufficiente. Non basta la corsa e la teoria. Il rispetto sul campo da gioco si mantiene con una linea di condotta assolutamente coerente, una direzione ondivaga non trasmette il messaggio corretto. Più facile espellere uno qualsiasi rispetto a Cristiano Ronaldo? Non me lo chieda neanche. Se per qualcuno è più difficile allora quella persona non è un arbitro. Perlomeno non è un Arbitro".