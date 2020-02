L'ex arbitro internazionale Tiziano Pieri, ha parlato a La Nazione della situazione della classe arbitrale in Italia, ad una settimana dalle polemiche di Commisso che hanno investito il dibattito calcistico nostrano. "Dopo le parole di Commisso, Nicchi era chiamato a stemperare subito le tensioni facendo sì trasparire il dispiacere, ma non andando all'attacco. Ha usato parole fuori luogo, perché doveva tendere la mano per primo e mostrare rispetto. Questa, a mio avviso, è l'ennesima dimostrazione che Nicchi abbia fatto il suo tempo. Adesso va verso il quarto mandato, bisogna dirlo ad alta voce: basta! C'è bisogno di un progetto nuovo".



SUGGERIMENTI - "La prima parte del mandato di Nicchi è stata positiva, perché ha ridato serenità all'ambiente, poi però ha deciso di fare un'Aia tutta sua, curando la parte associativa e cercando sempre un secondo fine, quello di essere riconfermato".