L'ex arbitro Gianluca Paparesta è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la direzione di Juventus-Inter a parte di Calvarese: "Dopo il primo rigore concesso ai bianconeri è andato un po' in difficoltà ed è stato condizionato dalle segnalazioni sbagliate del Var. Il rigore dato all'Inter? E' corretto perché non esiste più la volontarietà. Per questa gara però serviva un arbitro sicuro ed esperto, il designatore si prenderà la responsabilità della scelta fatta".